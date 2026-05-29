Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te av tüfeği dehşeti: Kazara 23 yaşındaki kuzenini öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:49 Son Güncelleme: 29.05.2026 14:50

Karabük'te av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.(26), av tüfeğini boşalttığı sırada silahın aniden ateş alması sonucu yanında bulunan kuzeni Adem Demirel'i (23) başından vurdu. Ağır yaralanan Adem Demirel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği muhafaza altına alınırken, olay şüphelisi Y.D.'nin, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
