Karabük'te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Karabük bayram namaz saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:58

Karabük’te bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Karabük bayram namaz saati

2026 Kurban Bayramı’nın manevi coşkusu bayram sabahı camilerde başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların kılacağı bayram namazının 81 ildeki saatlerini resmi takvimiyle ilan etti. Peki, Karabük’te bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar…

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ile Karabük genelinde bayram sabahını seccadeleriyle camilerde karşılamaya hazırlanan Müslümanlar, namaz saatini araştırmaya başladı. Böylece Diyanet'in 2026 yılına ait takvimindeki veriler ile Karabük bayram namaz vakti ön plana çıktı.

KARABÜK'TE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Karabük'te ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 05:57 saatinde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

