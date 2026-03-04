Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (59) idaresindeki kamyon ile Gökhan Moğulkoç (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada sürücüler ile İbrahim M. (75), Furkan Kaan M. (5), Fatma Moğulkoç (45) ve Remziye M. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Moğulkoç ailesinin bir yakınlarına iftara gittikleri öğrenildi.