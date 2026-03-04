Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 19:46 Son Güncelleme: 5.03.2026 01:42

Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (59) idaresindeki kamyon ile Gökhan Moğulkoç (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada sürücüler ile İbrahim M. (75), Furkan Kaan M. (5), Fatma Moğulkoç (45) ve Remziye M. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Moğulkoç ailesinin bir yakınlarına iftara gittikleri öğrenildi.

Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
