Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Ağır yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Moğulkoç ailesinin bir yakınlarına iftara gittikleri öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!