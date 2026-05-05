Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te feci kaza! Freni boşalan otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 08:54

Karabük’te freni boşaldığı iddia edilen otomobilin apartman bahçesine uçtuğu feci kazada, sürücü ve yolcu araçtan atlayarak yaralı kurtuldu. Metrelerce yüksekten düşen araç hurdaya dönerken, itfaiye merdiveniyle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Efsanur Sokakta meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Otomobilin apartmanın bahçesine düşeceğini fark eden sürücü H.Ş. ve yolcu C.B. araçtan atlayarak yaralandı. Otomobil ise metrelerce yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Apartmanın bahçesine düşen otomobilden atlayarak kurtuldular | Video

2 YARALI

2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
