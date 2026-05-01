Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 12:24

Karabük'te feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı: 1 ölü 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karabük’te feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı: 1 ölü 3 yaralı
Kaza, saat 06.30 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu yönüne seyir hâlinde olan Recep Çelebi idaresindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ayşe Çelebi'nin (76) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü Recep Çelebi ile yolcular Hasan Çelebi ve Hamide Akgün, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ayşe Çelebi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Karabük'te feci kaza! Otomobil refüje ok gibi saplandı: 1 ölü 3 yaralı
