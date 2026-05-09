Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 23:31

Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi ölü bulundu!

Karabük'te meydana gelen olayda, Muhammet Çakır’dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler Çakır’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, şahsın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü üzerine duruluyor.

İHA Yaşam
Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi ölü bulundu!
  • ABONE OL

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Çakır'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Muhammet Çakır'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yoğun duman kokusu tespit eden ekiplerin, odada yanmış mangal kömürü buldu. Muhammet Çakır'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan şahsın geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#KARABÜK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA