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Giriş Tarihi: 18.6.2022 23:09 Son Güncelleme: 18.6.2022 23:31

Karabük'te kaybolan Alim'den 4 gündür haber alınamıyor

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te kaybolan Alim’den 4 gündür haber alınamıyor

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy’e ailesinin yanına gelen ve 4 gündür kendisinden alınamayan 24 yaşındaki Alim Dayı'nın hayatından endişe ediliyor.

Bolu'da bir maden ocağında çalışan 24 yaşındaki Alim Dayı 1 hafta önce Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'e bağlı Ömerbaşoğlu mahallesine geldi. Bir süre ailesi ve eşi ile birlikte vakit geçiren Alim Dayı, hem maaşını çekmek hem de işlerini halletmek için Karabük'e geldi. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ailesi cep telefonundan kendisini aradıla. Cep telefonunun kapalı olması ve bazı eşyalarını köyün girişinde bulunması üzerine ailesi hemen Jandarmayı aradı. İlçe jandarma ve polisine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirtti.

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Karabük'te kaybolan Alim'den 4 gündür haber alınamıyor
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