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Giriş Tarihi: 3.4.2024 09:12

Karabük'te komşu katliamı: 1 ölü 1 yaralı!

Karabük'te önceki gece komşular arasında kavga çıktı. E. A., tüfekle yaşlı çifte kurşun yağdırdı. Gülseren Yıldırım hayatını kaybetti, eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı.

DHA
Karabük’te komşu katliamı: 1 ölü 1 yaralı!

Olay, gece saatlerinde Beşbinevler 75.Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. E.A., üst katta oturan komşusu Gülseren Yıldırım ve Kemalettin Yıldırım ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle E.A., tüfek ile Yıldırım çiftine ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği çift yaralanırken, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Gülseren ve Kemalettin Yıldırım çifti ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseren Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Kemalettin Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E.A., polis tarafından gözaltına alındı.

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Karabük'te komşu katliamı: 1 ölü 1 yaralı!
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