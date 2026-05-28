Karabük’te korkunç kaza! Kavşakta otomobiller çarpıştı: Yaralılara ilk müdahaleyi AK Parti Milletvekili yaptı!

Kaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 34 NIG 636 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki 37 SE 899 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 37 SE 899 plakalı araçta bulunan sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.
YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAPTI
Kaza sırasında Eflani'deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç'ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.