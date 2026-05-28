Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te korkunç kaza! Kavşakta otomobiller çarpıştı: Yaralılara ilk müdahaleyi AK Parti Milletvekili yaptı!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 15:09

Karabük’ün Eflani Kavşağı’nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. 2 otomobilin kavşakta çarpışmasında 4 kişi yaralanırken sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Program dönüşü kazaya denk gelen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kaza, Karabük - Bartın karayolu Eflani Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 34 NIG 636 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki 37 SE 899 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 37 SE 899 plakalı araçta bulunan sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YAPTI

Kaza sırasında Eflani'deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç'ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.



EKİPLERİN PEŞ PEŞE GELDİĞİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sürücü M.B'nin hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
