Karabük’te korkutan yangın! Ahşap evleri saran alevler samanlığa sıçradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sofular Köyü Salmanlar Mahallesinde Pakize Kellecioğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler önce samanlığa ardından Dursun Küçükyılmaz'a ait eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINDA EVLER KÜLE DÖNDÜ
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında evler ile samanlık küle döndü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken soğutma çalışmaları sürüyor.