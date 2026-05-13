Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te motosiklet kazası davasında karar: Duruşma ertelenince sinir krizi geçirdi!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:12

Karabük'te 23 ay önce meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın karar duruşmasının ertelenmesi üzerine fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı.

2024 yılı Haziran ayında Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkiinde meydana gelen kazada, Yenice yönüne seyir halinde olan 25 yaşındaki Sefa Tulumoğlu, akaryakıt tesisine dönüş yapmak için manevra yapan Tuncay İncebacak (40) idaresindeki otomobile çarpmış, genç sürücü hayatını kaybetmişti.


Sefa Tulumoğlu

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Karabük Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün annesi Fatma Tulumoğlu, babası Satılmış Tulumoğlu, yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun eksik veya çelişkili olması nedeniyle uzman ekiplerce yeniden değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın ardından anne Fatma Tulumoğlu sinir krizi geçirerek bayıldı. Yakınları ve çevredekilerin yardımıyla adliye dışına çıkarılan Tulumoğlu'na sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Tulumoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
