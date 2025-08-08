Karabük’te orman yangını için köy boşaltıldı

Karabük Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında dün öğleden sonra başlayan orman yangınına yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri özverili çalışmalarını 18 saattir sürürken, dün gece saatlerinde 80 hanelik Yeşil köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında sebebi bilinmeyen bir nedenle 07 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisi ile Orman yangını genişledi. Orman yangınına yaklaşık 121 araç, 6 helikopter, bir uçak ve 511 personelle müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy Köyü için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan köyde yaşayanlar jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Öte yandan dün akşam saatlerinde ters esen rüzgar nedeniyle Yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Havanın aydınlanması ile yangına havadan müdahale tekrar başladı.