Karabük’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28.10.2025 22:11

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Mahallesinde meydana geldi. A.I. idaresindeki 55 DL 937 plakalı otomobil, market yönüne dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen B.D. (17) yönetimindeki 78 ACK 825 plakalı motosikletle çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan B.B. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü A.I.'nın yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu tespit edilirken motosiklet sürücüsü B.D.'nin ise sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

