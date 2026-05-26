Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te yağmurda savrulan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:19 Son Güncelleme: 26.05.2026 13:24

Karabük'te yağmurda savrulan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu: O anlar kamerada

Karabük'te sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmekten son anda kurtulduğu anlar başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

İHA Yaşam
Karabük’te yağmurda savrulan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu: O anlar kamerada
  • ABONE OL

Olay, Karabük-Eskipazar kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde bulunan Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

OTOBÜSÜN SAVRULDUĞU ANLAR KAMERADA

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otobüs, yapılan manevrayla devrilmeden yolda tutuldu. Otobüste bulunan yolcuların kısa süreli panik yaşadığı ve olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. Başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaygan yolda savrulan otobüsün devrilmekten kurtulduğu anlar kamerada | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARABÜK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te yağmurda savrulan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu: O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA