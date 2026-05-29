Karabük‘te yanlışlıkla kuzenini vurdu

Olay, öğlen saatlerinde Safranbolu'nun Akkışla köyünde meydana geldi. Ava giden 26 yaşındaki Y.D. evin bahçesinde av dönüşü tüfeği boşaltırken, yanlışlıkla tetiğe dokunması soncu yanında oturan kuzeni Adem Demirel'i başından vurarak ağır yaraladı. Yakınların hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği muhafaza altına alındı. Olayın şüphelisi Y.D ise jandarma tarafından gözetim altına alınırken, adli makamlar olay hakkında soruşturma başlattı.