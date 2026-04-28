Karaburun sahilde çıkan cesedin 40 gündür aranan adama ait olduğu ortaya çıktı

Arnavutköy Karaburun'da dün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYIP ADAMA BENZETİNCE EKİPLER KIZINA HABER VERDİ

Yapılan incelemelerde cesedin bundan 40 gün önce kayıplara karışan 47 yaşındaki Ömer Yalçın'ın eşkali ile benzerlik olduğu değerlendirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eşliğinde Yalçın'ın kızı E.N.Y.'den DNA örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde tanınmaz halde bulunan cesedin Ömer Yalçın'a ait olduğu netlik kazandı.

40 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

47 Yaşındaki Ömer Yalçın için kızı E.N.Y.(22)'nin Gaziosmanpaşa'da 30 Mart günü karakola giderek kayıp başvurusu yaptığı ve babasından 19 Mart'tan beri haber alamadığını belirttiği öğrenildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken bulunan cesedin Yalçın'a ait olduğu ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORUNDA SUDA BOĞULMA İZİ

Kızından alınan DNA ile kimliği öğrenilen adamın ilk otopsi raporunda suda boğulmaya bağlı ölüm gerçekleştiği değerlendirildi. Aynı zamanda intihar etmiş olabileceği üzerine duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.