Karaca Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Karaca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Astım hastalarının uğrak rotaları arasında öne çıkan Karaca Mağarası denizden yüksekliği 1550 metre olan bir alandır. Yaklaşık olarak 15 milyon yıllık bir oluşum olduğu söylenen bu mekan günümüzde bünyesinde barındırdığı hizmet alanlarıyla dikkat çeker. Dolayısıyla bu doğal alanı gezmek isteyen kişilere Karaca Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi soruların yanıtları aktarılmalıdır.

Karaca Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'deki doğa harikalarından biri olarak nitelendirilen Karaca Mağarası Gümüşhane ilinde yer alır. Bu mağaranın Gümüşhaneli iline bağlı olan Torul ilçesinde konumlandığı söylenebilir. Buna ek olarak Karaca Mağarası'nın detaylı konumu Cebeli adı verilen köyde yer alan Karaca Mahallesi olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda Karaca Mağarası'nın adını konumlandığı köydeki mahalleden aldığı anlaşılır. Büyük uğraşlarla korunan doğal alanlar arasında bulunan Karaca Mağarası şehir merkezinden 17 kilometre uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 1550 metre olan bu doğal alanın Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde konumlandığı görülür. Bünyesinde pek çok tesisin mevcut olduğu bilinen Karaca Mağarası'na varılması için kullanılabilen ulaşım seçenekleri ise aşağıdaki gibidir:

Karaca Mağarası'na ulaşılması için özel araçla Gümüşhane-Trabzon karayolunun takip edilmesi ve bu doğal alanın isminin bulunduğu tabelanın olduğu yere dönüş yapılması gerekir. Bu ulaşım seçeneğinde İkisu adlı köy geçildikten sonra 3 kilometre boyunca Karaca Mağarası tabelaları takip edilerek varış noktasına gidilebilir.

Karaca Mağarası'nı ziyaret etmek isteyen kişilerin otobüsle Gümüşhane iline gitmeleri mümkündür. Daha sonra Torul ilçesine giden dolmuşlara binen kişiler Cebeli köyüne geçiş yaparak bu meşhur doğal alana ulaşabilir.

Karaca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

İç mekanındaki ışıklandırma sistemi, doğal güzelliği ve şifalı yönleriyle dikkat çeken Karaca Mağarası her mevsimde ziyaret edilebilir. Bu doğal alanın günümüzde de oluşmaya devam ettiği ve içerisindeki dikit ve sarkıtlarıyla öne çıktığı söylenebilir. Neredeyse 15 milyon yıllık bir oluşum olduğu düşünülen Karaca Mağarası özellikle astım hastalarının uğrak noktaları arasındadır. Yani akciğer hastalarına iyi geldiği söylenen bu mağaranın haftanın her gününde yoğun olarak ziyaret edildiği belirtilebilir. Bu bağlamda incelenen doğal alana giriş ücretinin kaç TL olduğunun açıklanmasında fayda vardır. Güncel bilgilere göre Karaca Mağarası'na giriş yapılabilmesi için ödenmesi gereken tam bilet fiyatı 20 TL, indirimli bilet fiyatı ise 10 TL'dir.

Karaca Mağarası'nda Müzekart Geçiyor Mu?

Gümüşhane ilinin Tortul ilçesindeki büyüleyici doğal alanlardan biri olarak nitelendirilen Karaca Mağarası tam bilet veya indirimli bilet satın alınarak ziyaret edilebilir. Yani bu mekana giriş yapacak olan yetişkin bireylerin 20 TL, öğrencilerin ise 10 TL ödemeleri gerekir. Ancak Karaca Mağarası'na giriş yapılırken Müzekart kullanılmasının mümkün olmadığı bilinir. Dolayısıyla bu doğal mekanın keşfedilmesi için mutlaka giriş bölümünden bilet satın alınması beklenir.