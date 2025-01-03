Karacabey Devlet Hastanesi en kaliteli hastane seçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Merkezi Değerlendirme, sağlık kurumlarının hizmet kalitesini ölçerek hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Karacabey Devlet Hastanesi de sağlık hizmetleri, hasta haklarına verdiği önem, hijyen standartları ve kurumsal yönetim süreçleriyle zirvede yer aldı. Konuyla ilgili dün Karacabey Devlet Hastanesi'nde belge töreni düzenlendi. Programa; Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Mehmet Akın, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, Başhekim Yardımcısı Fatma Didem Bayav, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Çetinkaya, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ülkü Büyük, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları Ayşe Başar ve Tuncay Fidan ile kalitede büyük emeği bulunan hastane personeli katıldı.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, hastanenin başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanemizin kalite denetim sonuçları doğrultusunda elde ettiğimiz başarıyı ve gösterdiğimiz üstün çabaları takdir etmek ve sağlık hizmetleri sunumundaki kaliteyi daha da ileriye taşımak için bugün burada bir araya geldik. Sağlık hizmeti sunumunda geldiğimiz bu nokta sadece bir başarı değil, aynı zamanda bu alandaki kararlı duruşumuzun bir göstergesidir. Hep birlikte yürüttüğümüz bu süreç, bir ekip çalışmasının ve hedeflediğimiz bir vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımızın ve daire başkanlarımızın bize sunduğu Sağlıkta Kalite Standartları rehberleri doğrultusunda ve siz değerli hastane yöneticilerimiz ve personelimiz sayesinde kaliteyi daha ileriye taşımak adına birlikte yol almaya devam edeceğiz. Hastanemizin bu önemli başarısı özverili çalışanlarımızın ve hasta ile hasta yakınlarının bize olan güveninin bir sonucudur. Vatandaşlarımıza hak ettikleri en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da sağlık hizmetlerindeki mükemmellik anlayışımızı sürdürecek; hem il genelinde hem de bölgede örnek bir sağlık kuruluşu olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm idari kadromuza, birim sorumlularımıza, kalite birimimize ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.