Karaciğere Hangi Bölüm Bakar? Karaciğer Yağlanması İçin Hangi Doktora Gidilir?

Temel görevi vücut içerisindeki toksinleri yine vücuttan savurması olan Karaciğer, insan vücudu için vazgeçilmez bir organdır. Bu sebeple, karaciğer ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişiler, derhal hekime başvurmaktadır. Yağlanma hususu da, bu organ ile ilgili yaşanan çeşitli rahatsızlıklardan bir tanesidir. En doğru çözüm ve tedavi yöntemi hekimler tarafından uygulanması için karaciğer yağlanması için hangi doktora gidilir öğrenmek gerekir. Ayrıca, karaciğere hangi bölüm bakar ise, ilgili bölümden ve uzman hekim dışında başka hiçbir yere başvurulmamalıdır.

Karaciğere Hangi Bölüm Bakar?

Gastrointestinal trakt olarak bilinen, kalın ve ince bağırsaklar, yemek borusu ve mide konularında uzman, ve yine pankreasın sindirim işlevleri, safra yolları, karaciğer ve safra kesesi bölgelerinde de uzman olan doktorların görev yapmış olduğu Gastroenteroloji bölümü ile, iç hastalıkları olarak da bilinen Dahiliye bölümü hekimleri; karaciğer ile ilgili tüm tıbbi müdahaleleri yapabilmektedir. Dahiliye bölümünde ise; karaciğerin yanı sıra, akciğerler, kalp, böbrekler, mide ve bağırsak sistemi, eklemler, beyin, kaslar, sinirler ve omurga gibi konularda uzman hekimler bulunmaktadır.

Karaciğer Yağlanması İçin Hangi Doktora Gidilir?

Karaciğer yağlanması oldukça olası bir tıbbi rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Karaciğer yağlanmasının yine tıbbi bir açıklama ile belirtmek gerekir ise; karaciğer yağlanması durumu, karaciğer organının triaçilgliserol sentezi ile birlikte, VLDL uyumsuzluzluğu ve tutarsızlığının belirmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kontrol edilmemiş şeker rahatsızlığı, hepatit ve alkol tüketiminde görülmektedir. Karaciğerdeki yağlanma problemi görüldükten hemen sonra, karaciğer yağlanması için ilgili alanında oldukça uzman bir hekime ve özellikle de; gastroenteroloji veya iç hastalıkları (dahiliye) doktoruna gidilmelidir.