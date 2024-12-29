Karadağ Havalimanı Nerede? Karadağ Podgorica Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Karadağ Podgorica Havalimanı, uluslararası bir havalimanı olmasıyla dikkat çeker. 2.500 metre uzunluğunda asfalt bir piste sahip olan bu havaalanı, 2023 yılında yaklaşık olarak 1.657.522 yolcuya hizmet vermiştir. Business Lounge hizmeti sunulan havalimanında, tıbbi hizmetler, dükkanlar ve kafeler bulunur. Karadağ Havalimanı nerede, Podgorica Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir gidecekler tarafından önceden araştırılmalıdır.

Karadağ Havalimanı Nerede?

Podgorica Havalimanı, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hizmet veren uluslararası bir havalimanıdır. Havalimanı, Podgorica şehir merkezinin yaklaşık 11 kilometre güneyinde, Zeta Ovası'nda yer almaktadır. Ayrıca, Skadar Gölü'nün kuzeyinde, Golubovci belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır. Bu konumu sayesinde, hem şehir merkezine hem de doğal güzelliklere kolaylıkla erişilebilir. Podgorica Havalimanı, Karadağ'ın iki uluslararası havalimanından biridir ve ülkenin önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.

Karadağ Podgorica Havalimanı'ndan Şehir Merkezi'ne Nasıl Gidilir?

Podgorica Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşmak için birkaç seçenek bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Havalimanından şehir merkezine taksi ile ulaşım oldukça yaygındır. Taksi ücreti, yaklaşık olarak 12-15 Euro civarındadır ve yolculuk aşağı yukarı 20 dakika sürer.

Araç kiralama hizmetleri sayesinde şehirde ve çevresinde özgürce dolaşmak mümkündür.

Havalimanına yakın bir tren istasyonu bulunmaktadır. Tren bileti fiyatları 1.2-2 Euro arasında değişmektedir. Ancak, tren seferleri sık olmayabilir.

Otobüsler de ekonomik bir ulaşım seçeneğidir. Bilet fiyatları 1.5-2.7 Euro arasında değişir. Bir aksaklık yaşamamak adına otobüs seferlerinin saatleri önceden kontrol edilmelidir.

Bu ulaşım seçeneklerinden maliyeti en uygun olan tercih edilerek Karadağ Podgorica Havalimanı ile şehir merkezi arasında rahatlıkla yolculuk yapılabilir. Ayrıca, yolculuk sırasında mola verilerek Karadağ'ın eşsiz güzellikleri ve lezzetleri keşfedilebilir.