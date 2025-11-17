Haberler Yaşam Haberleri Karadağ - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri L Grubu
Giriş Tarihi: 17.11.2025 16:15

Karadağ - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri L Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde futbol heyecanı devam ediyor. Eleme maçları kapsamında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik karşılaşmada, Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. L grubunda mücadele veren Hırvatlar grupta lider konumunda. Peki, Karadağ - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nun son mücadelesi, Balkan derbisine sahne olacak. Karadağ, güçlü rakibi Hırvatistan'ı ağırlayacak. Misafir takım kupa biletini almış durumda. Prestij mücadelesine çıkacak iki takım da sahada yerini alıyor. İşte, Karadağ - Hırvatistan maçı canlı yayın bilgileri:

KARADAĞ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'ndaki Karadağ - Hırvatistan karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (L Grubu)
Maç Karadağ - Hırvatistan
Tarih 17 Kasım 2025 Pazartesi
Saat 22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
Yer Gradski Stadyumu, Podgorica / Karadağ

KARADAĞ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma Exxen platformundan canlı takip edilecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

