Karadağ - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri L Grubu

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nun son mücadelesi, Balkan derbisine sahne olacak. Karadağ, güçlü rakibi Hırvatistan'ı ağırlayacak. Misafir takım kupa biletini almış durumda. Prestij mücadelesine çıkacak iki takım da sahada yerini alıyor. İşte, Karadağ - Hırvatistan maçı canlı yayın bilgileri:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'ndaki Karadağ - Hırvatistan karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (L Grubu)
|Maç
|Karadağ - Hırvatistan
|Tarih
|17 Kasım 2025 Pazartesi
|Saat
|22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
|Yer
|Gradski Stadyumu, Podgorica / Karadağ