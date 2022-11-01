Haberler Yaşam Haberleri Karadağ'dan Ne Alınır? Karadağ'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:19 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:21

Karadağ'dan Ne Alınır? Karadağ'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Balkanlarda bulunan ve oldukça küçük bir yüzölçümüne sahip olan Karadağ'dan ne alınır? Birçok kişi tarafından varlığı bile bilinmeyen, ancak oldukça turistik bir ülke olan Karadağ'da ucuz olan şeyler neler? Adriyatik Denizi'nin hemen yanında yer alan ve bakir doğası ile dikkat çeken Karadağ'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne tercih edilmelidir? Farklı etnik grupların yaşadığı Karadağ'ın hediyelik eşyaları neler?

Karadağ’dan Ne Alınır? Karadağ’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Tarihi mekanları, dağları, ormanları ve gölleri ile ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunan Karadağ'dan ne alınır? Bu küçük ülkeyi ziyaret etmek isteyenler, fakat ne alacağını bilmeyenler, Karadağ'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir sorusunun cevabını öğrenmek ister. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsız olan ve varlığını sürdürmeye devam eden Karadağ'daki hediyelik eşyalar arasında neler bulunur?

Karadağ'dan Ne Alınır?

Karadağ'ın, Adriyatik kıyısında bulunan pazarlarında birçok yerel ürüne rastlanır. Çoğunlukla, bizzat üreticilerin kendileri tarafından satılırlar. Bu pazarlarda, taze gıda bulmak çok kolaydır. Kurutulmuş meyveler, peynir, et ürünleri, zeytinyağı, gibi lezzetler ile doludur. Karadağ gezisinden dönerken rahatlıkla taşınabilen hediyelik eşyalardır. Birçok tezgahta, geleneksel kostümler, takılar ve heykelcikler bulunur. Hatıra olarak bazı tipik el yapımı ürünler sunulur. El işi objeleri, genellikle ülkenin bayrağındaki renkler ile süslenir. Kartpostallarında ve magnetlerinde, Karadağ'ın tipik insanları ile manzaralarının temsilleri bulunur. Karadağ'dan satın alınabilecek belli başlı hediyelik eşyalar arasında aşağıdakiler bulunur.

Zeytinyağı

Karadağ'ın bereketli topraklarında yetişen zeytin ağaçlarından elde edilir. Halis zeytinyağı sevenler için biçilmiş kaftan bir hediyelik olabileceği gibi kendiniz için de satın almanız tavsiye edilir. Organik ürünlere artan rağbet göz önüne alındığında, oldukça ince düşünülmüş bir hediye olabilir.

Kuru meyveler

Yemyeşil doğası ve Akdeniz ikliminin hakimiyeti altında olması birçok mahsul almaya imkan tanır. Karadağ'da, başta üzüm olmak üzere elma, erik, yaban mersini ve narenciye gibi meyveler yetiştirilir. Kurutulmuş meyveler ise sıklıkla tüketilen ürünler arasındadır. Uzun süre bozulmadan durabildikleri için hediye olarak iyi bir seçimdir.

Peynir

Dünya çapında pek bilinmese de Karadağ'da peynir çeşitliliği oldukça fazladır. Doğal ortamlarda beslenen hayvanların sütünden yapılan bu peynirler, lezzetleri ile hayran bırakır. Njeguski, Prljo, Pljevaljski ile Lisnati peynirlerinin mutlaka denenmesi ve hediyelik olarak alınması gerekir.

Kotor'un Kedileri

Hayvanseverlerin bayılacağı tarzda bir hediyelik eşya olan Kotor'un Kedileri, sevimli görünümleri ve canlı renkleri ile dikkat çeken bir süs eşyasıdır.

Kapa

Aksesuar kullanmaktan hoşlananları memnun edecek bir şapka olan Kapa, Karadağ'ın geleneksel kıyafetlerinden biridir. Siyah ve kırmızı renklerle bezeli bu şapka, son derece uygun fiyatları ile de dikkat çeker.

Brojanica

Bilezik olarak da kullanılan bu parça, aslında Sırp Ortodoksları tarafından kullanılan bir dua ipidir. Karadağ'ın ruhunu yansıtan bir hatıra olduğu için tercih edilebilir.

Doğal sabun

Karadağ'da, başta zeytinyağlı sabunlar olmak üzere bitkisel içerikler ile üretilen çok sayıda doğal sabun bulunur. Hem cilt hem de saç sağlığı için çok faydalı olan bu sabunlar, iyi bir hediyeliktir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadağ'dan Ne Alınır? Karadağ'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA