Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Hamsiköy Cami'nde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığının önünde kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul etti.
,Hamsiköy mahalle mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar aile kabristanlığında toprağa verildi.