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Giriş Tarihi: 10.2.2022 14:29 Son Güncelleme: 10.2.2022 14:41

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz’in sevilen Kemençe sanatçısı Sait Uçar (60), tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesine getirildi. Uçar kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede önceki gün hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Salih Uçar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesine getirildi.

Hamsiköy Cami'nde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığının önünde kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul etti.

,Hamsiköy mahalle mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı
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