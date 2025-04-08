Karadeniz’de huzura ve tarihe yolculuk

Trabzon'da bulunan tarihi ve turistik yerler 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Maçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nı 3 bin 469 araç ile 13 bin 921 kişi, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü 6 bin 186 araç ile 19 bin 358 kişi, Ortahisar ilçesindeki Tarihi Ayasofya Camii'ni 7 bin 100 kişi, Atatürk Köşkü'nü ise 10 bin 690 kişi ziyaret etti. 9 günlük sürede, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 51 bin kişiye ulaştı. Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Metin İnan, "Bayramda bereketi yaşadık" dedi.

'TARİH BURADA GİZLİ'

Erzurum'dan, kardeşleri Yasemin ve Merve ile birlikte Tarihi Ayasofya Camii'ni ziyaret eden Serpil Kucur, "Geçmişte müze olarak kullanılan ve devletimiz sayesinde özüne döndürülüp cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya gelip tarihimizi yaşamak istedik. Manevi değerlerimizi hissederek huzur bulduk" dedi. Antalya'dan çocuklarıyla Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen Özge Baki de "Resimlerinden çok farklı. Tarih burada gizli. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.