Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’de sel can aldı: 2 ölü 1 kayıp
Giriş Tarihi: 6.6.2023

Karadeniz’de sel can aldı: 2 ölü 1 kayıp

Samsun’da hayvanları köprüden geçirmek isterken sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Amasya’da da sele kapılan araçtaki 3 kişiden biri öldü, biri kayıp. Kastamonu ve Sinop’ta da dereler taştı, evleri su bastı

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Karadeniz’de sel can aldı: 2 ölü 1 kayıp
Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok hayvanın telef olduğu selde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip suya düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köksal, köylülerin çabaları sonucu sel sularından kurtarıldı, ancak hayatını kaybetti. Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin otoparkındaki istinat duvarı ise 5 aracın üzerine devrilirken, bir vatandaş son anda kaçarak ölümden kurtuldu. Samsun merkezde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollar çöktü, araçlar yollarda kaldı. Bafra'da ise 13 evi su bastı. Ozan Mahallesi girişindeki köprü ulaşıma kapandı.




ARAÇ SELE KAPILDI
Amasya'da da Kızılkışlacak köyü yakınlarında pikniğe giden 3 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin araçtan çıkıp kurtulurken, eşi Zilal Şahin (30) ve Murat Ekşi (38) sel sularının sürüklediği araç ile birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu. Zilal Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor.



EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Samsun'un Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

DERELER TAŞTI TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI
Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı. Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı. Sinop'ta sadece 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu. Öte yandan Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde tarlaları ve evleri su bastı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe girişimi!
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz’de sel can aldı: 2 ölü 1 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA