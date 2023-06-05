Karadeniz’de sel can aldı: 2 ölü 1 kayıp

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok hayvanın telef olduğu selde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip suya düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köksal, köylülerin çabaları sonucu sel sularından kurtarıldı, ancak hayatını kaybetti. Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin otoparkındaki istinat duvarı ise 5 aracın üzerine devrilirken, bir vatandaş son anda kaçarak ölümden kurtuldu. Samsun merkezde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollar çöktü, araçlar yollarda kaldı. Bafra'da ise 13 evi su bastı. Ozan Mahallesi girişindeki köprü ulaşıma kapandı.Amasya'da da Kızılkışlacak köyü yakınlarında pikniğe giden 3 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin araçtan çıkıp kurtulurken, eşi Zilal Şahin (30) ve Murat Ekşi (38) sel sularının sürüklediği araç ile birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu. Zilal Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor.Samsun'un Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.Sinop'taetkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı. Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı. Sinop'ta sadece 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu. Öte yandan Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde tarlaları ve evleri su bastı.