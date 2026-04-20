Karadeniz’de teknoloji ve yatırım buluşması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTM) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Karadeniz Teknoloji ve İnovasyon Günü Yatırımcı Buluşmaları-II", Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde yoğun katılımla yapıldı. Etkinlik, akademi, sanayi ve yatırım dünyasını aynı platformda buluşturdu.

Programa KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ TTM Müdürü Öğr. Gör. Emrah Ayvaz ile çok sayıda yatırımcı, akademisyen, girişimci ve iş insanı katıldı.

"BİLGİ DEĞERE DÖNÜŞTÜKÇE ANLAMLIDIR"

Açılış konuşmasını yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Çuvalcı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesiyle ortaya çıkan fikirlerin gerçek potansiyeline ulaştığını vurguladı.

YAPAY ZEKÂ VE KOSGEB DESTEKLERİ ANLATILDI

Program kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Öztürk, iş dünyasında yapay zekâ kullanımına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumda ise KOBİ Uzmanı Kürşat Mazlum, KOSGEB destek programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TEKNOLOJİ STANTLARINA YOĞUN İLGİ

Etkinlikte kurulan stantlarda KTÜ bünyesinde geliştirilen patentli teknolojiler, Ar-Ge projeleri ve girişimci fikirler sergilendi. Katılımcılar, projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Yatırımcılarla birebir görüşmeler yapıldı.

Programda Decacorn Angels, FonKolay, In4Startup ve ŞirketOrtağım gibi yatırım platformları yer aldı. Gün boyu süren görüşmelerde girişimciler projelerini yatırımcılara sunarken, finansmana erişim ve ölçeklenme süreçleri ele alındı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında ayrı bir anlam kazanan etkinliğin, üretim, koruma ve ticarileştirme odaklı yaklaşımıyla bölgesel Ar-Ge kapasitesine katkı sunduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan ilk buluşmanın devamı niteliğindeki organizasyonun, iş birliklerini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Gün sonunda teknoloji stantlarının yeniden ziyaret edilmesiyle program sona ererken, etkinlik katılımcılar tarafından yalnızca bir tanıtım platformu değil, doğrudan iş birliklerinin kurulduğu stratejik bir buluşma noktası olarak değerlendirildi.