Karadeniz’e Nisan karı: 4 il beyaza büründü

Trabzon'un Tonya ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, Kadıralak Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dron ile görüntülendi. Ordu'da ise Mesudiye, Kabadüz, Akkuş ve Gölköy ilçelerinde başlayan kar yağışı devam etti. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası da yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir merkezi ve Ardanuç, Şavşat ile Yusufeli ilçelerinde 1500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle Ardanuç ve Şavşat'ta ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar yağışının ardından pistlerin kayak için hazırlandığı bildirildi. Bayburt'ta ise gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimler beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, tarihi Bayburt Kalesi çevresinde kar sonrası oluşan manzaralar dikkat çekti.