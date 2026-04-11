Karadeniz’in el emeği Başkent’te: Trabzon Günleri’nde yöresel ürünlere yoğun ilgi!

Başkent Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri, Karadeniz'in zengin kültürünü ve yöresel değerlerini Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Trabzon'a özgü ürünler sergilenirken, ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buluyor.
YÖRESEL LEZZETLER SOFRALARA TAŞINDI
Etkinlik alanında kurulan stantlarda kuymak başta olmak üzere Karadeniz mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Sıcak sıcak hazırlanan yöresel tatlar, yoğun ilgi görürken ziyaretçilere Trabzon'un mutfak kültürünü yerinde deneyimleme imkânı sağlıyor.
EL SANATLARI DA SERGİLENİYOR
Sürmene bıçağı ve Karadeniz'in simgelerinden keşan örtüsü gibi el emeği ürünler de etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bölgenin ustalık ve kültürel birikimini yansıtan bu ürünler, Trabzon'un köklü geçmişini günümüze taşıyor.
BAŞKENT'TE KARADENİZ RÜZGÂRI
Trabzon Günleri, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kültür, lezzet ve el sanatlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Başkent'te esen Karadeniz rüzgârı, yöresel ürünlerle birlikte ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un kültürü, sanatı ve köklü mirası, 12 Nisan Pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi'nde Ankaralılarla buluşmaya devam edecek.