Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’in el emeği Başkent’te: Trabzon Günleri’nde yöresel ürünlere yoğun ilgi!
Giriş Tarihi: 11.04.2026 14:18

Trabzon Günleri kapsamında kurulan stantlarda Sürmene bıçağından keşan örtüsüne, kuymaktan doğal yayla ürünlerine kadar Karadeniz’e özgü pek çok değer Başkent’te tanıtılarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TOLGA ÖZLÜ
Başkent Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri, Karadeniz'in zengin kültürünü ve yöresel değerlerini Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Trabzon'a özgü ürünler sergilenirken, ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buluyor.

YÖRESEL LEZZETLER SOFRALARA TAŞINDI

Etkinlik alanında kurulan stantlarda kuymak başta olmak üzere Karadeniz mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Sıcak sıcak hazırlanan yöresel tatlar, yoğun ilgi görürken ziyaretçilere Trabzon'un mutfak kültürünü yerinde deneyimleme imkânı sağlıyor.

DOĞALLIK VE EMEK ÖN PLANDA

Trabzon yaylalarından getirilen bal ve süt ürünleri gibi doğal gıdalar, stantlarda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu ürünler, hem lezzeti hem de doğallığıyla dikkat çekiyor.

EL SANATLARI DA SERGİLENİYOR

Sürmene bıçağı ve Karadeniz'in simgelerinden keşan örtüsü gibi el emeği ürünler de etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bölgenin ustalık ve kültürel birikimini yansıtan bu ürünler, Trabzon'un köklü geçmişini günümüze taşıyor.

BAŞKENT'TE KARADENİZ RÜZGÂRI

Trabzon Günleri, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kültür, lezzet ve el sanatlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Başkent'te esen Karadeniz rüzgârı, yöresel ürünlerle birlikte ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un kültürü, sanatı ve köklü mirası, 12 Nisan Pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi'nde Ankaralılarla buluşmaya devam edecek.

