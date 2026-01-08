‎Karadeniz’in güvenliğini Türkiye üstlendi: Üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanı İstanbul’da buluştu

‎Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında gerçekleştirilen programda, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan MCM BLACK SEA Komitesi toplantısı icra edildi. Toplantının ardından İstanbul Boğaz Komutanlığında "Görev Grubu Komuta Devri ve Akreditasyon Töreni" yapıldı. Törende, Türkiye'nin Karadeniz'de deniz güvenliğine verdiği stratejik önem vurgulandı.



‎

‎RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONRASI KURULDU

MCM BLACK SEA Görev Grubu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'de ortaya çıkan deniz mayınları tehdidine karşı deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla kuruldu. 11 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesinde faaliyet gösteren görev grubunun ana sorumlulukları arasında mayın keşif ve gözetleme faaliyetleri, mayın karşı tedbirleri harekâtı, gerektiğinde arama-kurtarma görevleri ile müşterek eğitim ve tatbikatlar yer alıyor. Ayrıca, NATO'nun Karadeniz'deki denizde durumsal farkındalığının artırılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

‎

‎MAYIN AVLAMA GEMİLERİ GÖREV ALACAK

‎Türkiye, görev grubu kapsamında Komuta Kontrol Gemisi TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve Mayın Avlama Gemisi TCG Ayvalık ile görev alırken, Bulgaristan ve Romanya da kendi mayın avlama gemileriyle görev grubuna katkı sunuyor. Aktivasyon periyotları kapsamında İstanbul, Burgaz ve Köstence limanlarına ziyaretler de planlanıyor.



‎

‎KARADENİZ'DE GÜVENLİĞİ TESİS EDECEK

‎Türkiye'nin yeniden üstlendiği komuta döneminde icra edilecek faaliyetlerin, Karadeniz'in güvenliği ve istikrarına daha fazla katkı sunması bekleniyor.

‎

‎"GÖREV GRUBU İHTİYAÇ ANINDA HAREKATA HAZIR"

‎Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, konuşmasında Karadeniz'in önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Karadeniz'de tespit edilen ve tehlike oluşturan mayın ve insansız deniz araçlarını imha ettiğini belirten Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Deniz Kuvvetleri, 2024'teki ilk komuta döneminden sonra, bugünden itibaren 2026 yılının ilk altı ayı boyunca, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun komutasını ikinci kez üstlenmektedir. Görev grubumuz ihtiyaç duyulan yer ve zamanda harekata hazırlık etkinliğini icra edecektir. Görev grubumuz Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidinin bertaraf edilmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerin başarıyla icra edileceğine inancım tamdır."

‎

‎"TÜRKİYE GÖREVİ BAŞARIYLA DEVAM ETTİRECEKTİR"

‎Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kiril Mihaylov, ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu görev grubu dünya çapında yaptığımız işbirliği ve koordinasyonun ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Komuta Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına geçti. Türkiye'nin bu görevi başarıyla devam ettireceğinden şüphem yoktur" dedi.



‎

‎"ROMANYA TÜRKİYE'YE TAM GÜVEN DUYUYOR"

‎Romanya Donanma Komutanı Cornel-Eugen Cojocaru da konuşmasında, görev grubunun mayın tehditlerine karşı görev yürüttüğünü belirtti, "Bu süreçte üç ülke arasındaki koordinasyon geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Romanya, Türk Deniz Kuvvetleri'nin liderliğine duyduğu tam güveni ifade etmektedir" dedi.