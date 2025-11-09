Haberler Yaşam Haberleri Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler;
Giriş Tarihi: 9.11.2025 14:14

Süper Lig’de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ligdeki kötü gidişatını durdurmak isteyen Fatih Karagümrük, Çağdaş Atan yönetiminde siftah peşinde olan Konyaspor’u konuk ediyor. Peki, Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler;

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 8 maçtır galibiyete hasret çeken Karagümrük taraftarı önünde Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Peki, Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Rocco, Anıl, Balkovec, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Fofana.

KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Calusic, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Jin-Ho Jo, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut Nayir.

Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

