Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler;

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 8 maçtır galibiyete hasret çeken Karagümrük taraftarı önünde Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Peki, Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?