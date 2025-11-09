Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler;

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 8 maçtır galibiyete hasret çeken Karagümrük taraftarı önünde Konyaspor'u mağlup etmek istiyor. Peki, Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MUHTEMEL 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Rocco, Anıl, Balkovec, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Fofana.
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Calusic, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Jin-Ho Jo, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut Nayir.