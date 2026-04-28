Karahantepe’de yeni bulgu: Ceylan eti ve baklagiller tüketiliyordu

TAŞ Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'de 12 bin yıl önce yaşayanlarda yoğun şekilde ceylan tüketiminin izlerine rastladıklarını, baklagillerin beslenmelerinde önemli yer tuttuğunu gördüklerini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji girişimlerinden Taş Tepeler Projesi çerçevesinde Şanlıurfa'da 7 yıldır yürütülen çalışmalarda Karahantepe, şehrin en önemli kazı alanlarından birini oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen, neolitik döneme ait "T" biçimli 250'nin üzerinde dikili taşın bulunduğu alanda insan figürlü üç boyutlu heykellerden hayvan betimlemelerine kadar çok sayıda eser keşfedildi. SABAH KÜLTÜR SANAT SERVİSİ