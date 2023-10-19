Karain Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Karain Mağarası Hikayesi Ne, Giriş Ücretli Mi?

Karain Mağarası, turizm açısından önemli mağaralar içerisinde yer alır. Aynı zamanda 1946 senesinden bu yana yapılan kazıları ile öne çıkar. Çok eski dönemlere dair önemli bilgiler verebilecek kalıntıların bulunduğu Karain Mağarası hakkında anlatılan hikayelerle de öne çıkar. Bundan dolayı ziyaret etmek isteyenler arasında Karain Mağarası nerede ve nasıl gidilir sorularının yanıtını arayan birçok kişi bulunmaktadır.

Karain Mağarası Hikayesi Nedir?

Türkiye'nin en büyük ve önemli doğal mağaraları arasında yer alan Karain Mağarası içerisinde uzun süredir kazılar gerçekleştirilmektedir. Deniz yüksekliği 430 metre olan bu mağarada yapılan kazılar neticesinde geçmiş dönemlere dair birçok konu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu kalıntılar günümüzde Antalya ve Karain Müzesinde sergilenmektedir.

Yapılan kazılardan elde edilen buluntulara göre mağaranın yaklaşık olarak 500 bin senedir kendini koruduğu bilinmektedir. Bunun yanında mağara içerisinde eski dönemlerde yaşayan insanlara dair bir türlü kanıtlar olduğu belirlenmiştir. Karain Mağarası aynı zamanda içerisinde insan yaşamış olan en büyük mağara özelliği de taşımaktadır.

Karain Mağarası Nerede?

Karain Mağarası, Antalya'nın Yağca Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Antalya- Burdur karayoluna 6 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yakın Doğu ve Anadolu bölgelerinde tarihsel açıdan büyük önemi olan bir mağaradır. Mağara içerisinde neolitik, paleolitik, kalkolitik, protohistorik gibi dönemlere dair birçok bilgiyi barındırmaktadır.

Karain Mağarası'na Nasıl Gidilir?

Kazıların hala devam ettiği Karain Mağarası, Antalya şehrine yaklaşık olarak 27 kilometre mesafede yer alır. Bu mağarayı ziyaret etmek isteyen kişiler Antalya- Burdur karayolundan özel araçları ile ulaşabilirler. Toplu taşıma araçlarıyla bölgeye gitmek de mümkündür. Karayolundan ise 13 kilometre ilerleyen kişilerin karşısına Karain tabelası çıkar. Bu tabelalar eksiksiz olarak takip edildiğinde mağaraya ulaşım oldukça kolaydır.