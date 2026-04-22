Haberler Yaşam Haberleri Karakeçili’de kanlı hesaplaşma! Belediye çalışanının katili tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.04.2026 17:28

Karakeçili’de kanlı hesaplaşma! Belediye çalışanının katili tutuklandı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde belediye garajında yaşanan kanlı olayın zanlısı tutuklandı. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen belediye çalışanı Celil Yazıcı’yı tüfekle öldüren İ.A., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Karakeçili’de kanlı hesaplaşma! Belediye çalışanının katili tutuklandı
Olay, 20 Nisan'da Karakeçili Belediyesi'ne ait araç garajında meydana geldi. İddiaya göre İ.A., aralarında daha önceden husumet bulunan belediye çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı metruk binada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

"ONURUM İÇİN YAPTIM" DEDİ

Zanlı, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Pişman mısın?" sorusuna "Pişmanım" diyen İ.A., "Başka hedefin var mıydı?" sorusuna ise "Hayır yoktu. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum her şeyden önce gelir." ifadelerini kullandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#KIRIKKALE

Karakeçili’de kanlı hesaplaşma! Belediye çalışanının katili tutuklandı
