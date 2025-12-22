Karakol önünde trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanında yaşanan kazaya minibüs, otomobil ve motosiklet karıştı. Yağmurun yağması nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışmanın da etkisiyle motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu, bacaklarını tutarak acı içinde kıvrandığı bildirildi.
Olayın yaşandığı yerde kısa süreli panik yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini aradı. Kazanın karakol önünde olması sebebiyle polis ekipleri hızlıca olaya müdahale etti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.