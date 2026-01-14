SON DAKİKA | İzmir’deki karakol saldırısında 3 polisi şehit etmişti! Eren Bigül’ün google aramaları kan dondurdu

Son dakika haberi: Balçova'da geçtiğimiz Eylül ayında Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından düzenlenen terör saldırısında polisler Muhsin Aydemir, Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit olmuş, biri polis 2 kişi yaralanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Eren Bigül ve babası Nuhver Bigül'ün de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eren Bigül'ün annesi Aysel Bigül'ün de aralarında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 7'si tutuklu 13 şüphelinin 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede Bigül'ün terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisine ve DEAŞ'tan almış olduğu eylem talimatlarına uygun olarak Haziran 2025 tarihinden itibaren İzmir Fuarı'ndaki konserler, Balçova'daki barlara ve Salih İşgören Polis Merkez Amirliği'ne terör saldırısı yapmayı planladığına yer verildi. Bigül'ün planladığı bu terör saldırılarından önce anne ve babasının yardımlarıyla terör saldırısında kullanacağı tüfeği, fişekleri, sustalı bıçakları ve el yapımı bombaları hazırladığı belirtildi.
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜST DÜZEYDİ
İddianamede Eren Bigül'ün terör saldırısını gerçekleştirmeden önce DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından ideolojik eğitime tabi tutulduğu, örgütsel bağlılığının çok üst seviyede olduğu, terör saldırısını gerçekleştireceğini, saldırıyı gerçekleştirmeden önce sosyal medya platformlarında yayınlayarak örgüte hiyerarşik bağlılığını gösterdiği, yapmış olduğu paylaşımlardan DEAŞ tarafından üst düzey ideolojik eğitime ve silahlı eğitime de tabi tutulduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
GOOGLE ARAMALARI
Bigül'ün saldırıyı gerçekleştirmeden önce google arama motorunda yaptığı aramalar dikkat çekti.
İşte o aramalar: '18 yaş altına 12 kalibre fişek satılır mı?, sülfirik asit, iş gören poligon, karakol baskını, dünyadaki konserlere yapılan terör saldırıları, Buca konserleri, eylül ayı Balçova konserleri, Suruç patlaması, Ankara gar patlaması, saldırı tipi el bombası, fuardaki konser nerede?, polis merkezinde cephanelik var mı?, İzmir konserleri, polisler herhangi bir ihbara kaç kişi gider?..."