SON DAKİKA | İzmir’deki karakol saldırısında 3 polisi şehit etmişti! Eren Bigül’ün google aramaları kan dondurdu





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan Eren Bigül ve babası Nuhver Bigül'ün de aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eren Bigül'ün annesi Aysel Bigül'ün de aralarında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 7'si tutuklu 13 şüphelinin 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.