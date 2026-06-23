Karaköprü’de korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Muhammet İnanç idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken Yeşiloğlu Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıttı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Muhammed İnanç olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak yolu bir süre araç trafiğine kapattı. Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücünün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza yapan motosikletin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.