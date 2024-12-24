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Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:23 Son Güncelleme: 24.12.2024 19:47

Karaköy tünel Füniküler hattındaki arıza yolcuları yürüttü

İstanbul Karaköy tünel metro hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcular tünel içinde durağa rampadan yürüyerek gitmek zorunda kaldılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Karaköy tünel Füniküler hattındaki arıza yolcuları yürüttü

Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel Füniküler hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular bir süre vagon içerisinde bekletildi. Yaşanan teknik arızanın kısa sürede giderilememesi nedeniyle vagonda bekleyen yolcular isyan etti. Yolcuların tepkisi üzerine vagonların kapıları açılarak yolcuların inmesi sağlandı. Aynı hatta yokuş yukarı başka vagon çıkmadığı için yolcular rampadan yukarıya doğru gençleri ve yaşlıları ile birlikte durağa doğru yürümek zorunda kaldı. Yolcular içindeyken arıza yapan Füniküler hattındaki arızanın giderilmesinden sonra seferler normale döndü.

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Karaköy tünel Füniküler hattındaki arıza yolcuları yürüttü
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