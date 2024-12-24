Karaköy tünel Füniküler hattındaki arıza yolcuları yürüttü

Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel Füniküler hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular bir süre vagon içerisinde bekletildi. Yaşanan teknik arızanın kısa sürede giderilememesi nedeniyle vagonda bekleyen yolcular isyan etti. Yolcuların tepkisi üzerine vagonların kapıları açılarak yolcuların inmesi sağlandı. Aynı hatta yokuş yukarı başka vagon çıkmadığı için yolcular rampadan yukarıya doğru gençleri ve yaşlıları ile birlikte durağa doğru yürümek zorunda kaldı. Yolcular içindeyken arıza yapan Füniküler hattındaki arızanın giderilmesinden sonra seferler normale döndü.