Karaköy’de yolcu vapuru tekneye çarptı! Balıkçı denize düştü

Olay, öğle saatlerinde Karaköy Sahil'i açıklarında meydana geldi. iskeleye yanaşan yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle tekneye çarptı. Bunun üzerine etkili olan rüzgar nedeniyle tekne devrilerek alabora oldu, üstündeki balıkçı H.K. ise denize düştü.

Balıkçıyı farkeden çevredeki kişiler halat ve can simidi atarak denize düşen H.K.'yı kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Denizden çıkarılan balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.