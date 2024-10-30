Karaman Antalya Arası Kaç Km? Antalya Karaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya, sadece yaz turizminin merkezi değil, aynı zamanda tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Karaman ise, Selçuklu ve Karamanoğulları gibi önemli devletlerin izlerini taşır. Bu iki farklı dünyanın kesiştiği yolculuk hem tarih hem de doğa severler için unutulmaz deneyimler sunabilir. Karaman Antalya arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular yolculuğa başlamadan önce herkesin düzgün bir planlama yapabilmesine yardımcı olur.

Karaman Antalya Arası Kaç Km?

Karaman ile Antalya arasındaki mesafe yaklaşık 308 kilometredir. Bu mesafe karayolu ile ölçülen bir mesafe olup, Karaman'dan başlayan ve Toros Dağları'nı aşarak Antalya'ya ulaşan bir güzergâhı içerir. Yol boyunca, özellikle Konya'nın batısına doğru geçtikçe yükseklik artar ve dağlık alanlara girersiniz. Bu yolculuk, manzara açısından oldukça zengindir; Akdeniz kıyısına yaklaşırken denizin mavisini ve yemyeşil ormanları görmek mümkündür.

Antalya Karaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Karaman ile Antalya arasındaki bu 308 kilometrelik mesafe, ortalama olarak 4,5 saat sürmektedir. Bu süre, yol ve hava koşullarına, özellikle kış aylarında Toros Dağları'ndaki geçitlerdeki duruma göre değişiklik gösterebilir. Yolculuk sırasında dağlık ve virajlı yolların varlığı, sürüş süresini biraz uzatabilir, ancak bu da yol boyunca çeşitli yerlerde duraklayarak çevreyi keşfetmek için harika bir fırsat sunar.