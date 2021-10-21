Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor? MasterChef’in çekildiği Karaman’ın Türkiye haritasında yeri ve konumu

MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim'de yayınlanacak olan yeni bölümünün çekimleri Karaman'da yapıldı. Bölgenin tarihi ve turistik mekanları, programın izleyicilerinin merak konusu oldu. Programın takipçileri, Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor, gezilecek yerler nereler gibi sorulara yanıt arıyor. MasterChef'in çekildiği Karaman'ın Türkiye haritasında yeri ve konumu da merak ediliyor. İşte bu il hakkında merak edilenlerin yanıtı!

KARAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karaman İç Anadolu'da yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilin merkezi Karaman şehridir. Güncel verilere göre ilin nüfusu 254.919'dur. Yüzölçümü 8.678 km2 olan ilde km2'ye 29 kişi düşmektedir.