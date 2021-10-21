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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:03

Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor? MasterChef’in çekildiği Karaman’ın Türkiye haritasında yeri ve konumu

Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor? MasterChef’in çekildiği Karaman’ın Türkiye haritasında yeri ve konumu

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümü Karaman ilindeki Taşkale tahıl ambarında çekiliyor. İç Anadolu’nun en önemli gezi noktalarından biri olan bu şehir; Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor sorusuyla araştırılıyor. Bu şehirle ilgili araştırmalar arasında Karaman adı nereden geldi, haritada nerede gibi sorular da yer alıyor. İşte MasterChef’in çekildiği Karaman’ın Türkiye haritasında yeri ve konumu!

MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim'de yayınlanacak olan yeni bölümünün çekimleri Karaman'da yapıldı. Bölgenin tarihi ve turistik mekanları, programın izleyicilerinin merak konusu oldu. Programın takipçileri, Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor, gezilecek yerler nereler gibi sorulara yanıt arıyor. MasterChef'in çekildiği Karaman'ın Türkiye haritasında yeri ve konumu da merak ediliyor. İşte bu il hakkında merak edilenlerin yanıtı!

KARAMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Karaman İç Anadolu'da yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilin merkezi Karaman şehridir. Güncel verilere göre ilin nüfusu 254.919'dur. Yüzölçümü 8.678 km2 olan ilde km2'ye 29 kişi düşmektedir.

İL OLMADAN ÖNCE HANGİ İLE BAĞLIYDI?

1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişmesi maksadıyla alınan kararla Konya ilinden ayrılarak il olmuştur. Karaman, Anadolu'da Türkçenin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından resmî dil ilan edildiği yerdir.

KARAMAN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Karaman Bey'den dolayı Laranda (Larende) olan şehir Cumhuriyet döneminde Karaman adını almıştır.

KARAMAN'IN İLÇELERİ

Karaman (il merkezi)

Ayrancı

Başyayla

Ermenek

Kazımkarabekir

Sarıveliler

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Karaman nerede, hangi bölgede yer alıyor? MasterChef’in çekildiği Karaman’ın Türkiye haritasında yeri ve konumu
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