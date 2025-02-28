Karaman Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Karaman Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Şehirlerarası yolculuk yapanlar için otogarlar, şehiriçi ulaşımın başlangıç noktasıdır. Karaman Otogarı da bu kapsamda, hem yerel halkın hem de şehre gelen ziyaretçilerin sıkça kullandığı bir ulaşım merkezidir. Karaman'ın merkezi bir noktasında yer alan otogar, çeşitli ulaşım seçenekleriyle kolayca erişilebilir bir konumdadır. Şehri ziyaret edecekler için Karaman Otogar nerede ve hangi ilçede soruları, yolculuğa bu şehirden başlayacaklar için ise yol tarifi ile Karaman Otogarı'na nasıl gidilir sorusu önemlidir.

Karaman Otogar Nerede?

Karaman Otogarı, Karaman Merkez ilçesinde yer almaktadır. Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin hareket noktası olan otogar, birçok farklı noktadan kolayca ulaşılabilecek bir konumdadır.

Adres: Alacasuluk, 100. Yıl Blv. No:85, 70100 Karaman Merkez/Karaman

Konum: Otogar, Karaman'ın kuzeydoğusunda, şehir merkezine yaklaşık 2-3 km uzaklıkta yer almaktadır.

Yol Tarifi ile Karaman Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Karaman Otogarı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

1. Şehiriçi Minibüs ve Otobüsler

Karaman Belediyesi tarafından işletilen şehir içi minibüs ve halk otobüsleri, otogara düzenli olarak sefer yapmaktadır. Şehir merkezinden veya farklı mahallelerden hareket eden minibüsler, otogara ulaşımı oldukça kolaylaştırmaktadır.

2. Taksi ile Ulaşım

Şehir merkezinden otogara daha hızlı ve konforlu bir ulaşım için taksi tercih edebilirsiniz. Karaman şehir merkezinden otogara taksiyle yaklaşık 5-10 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

3. Özel Araç ile Ulaşım

Özel aracınız ile Karaman Otogarı'na gitmek isterseniz, Karaman-Konya Karayolu'nu takip ederek otogara ulaşabilirsiniz. Otogar çevresinde araç park alanları da bulunmaktadır.

Karaman Otogarı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım

Otogardan şehir merkezine gitmek için yukarıda belirtilen minibüs, otobüs ve taksi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Minibüsler genellikle otogar çıkışında bekler ve şehir merkezine yolcu taşır.