Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyon! 56 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 25'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 milyar 576 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları ve ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

2 MİLYAR 576 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilere ait 2 milyar 576 milyon lira değerinde 108 taşınmaz, 41 taşıt ve 124 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Operasyonlar sonucunda farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

"KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Karaman ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.