Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 01:20

Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Karaman’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayın şüphelisi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Karaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
  • ABONE OL

Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı bir evin girişinde yaşandı. İddiaya göre, M.Ö. (30) ile S.S. (30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., S.S.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KARAMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA