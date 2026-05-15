Karaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Olay, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı bir evin girişinde yaşandı. İddiaya göre, M.Ö. (30) ile S.S. (30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., S.S.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.Ö. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

