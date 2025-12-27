Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da boşanmak isteyen kadına dehşeti yaşattı: Evine kadar takip edip defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 13:01

Karaman'da boşanmak isteyen kadına dehşeti yaşattı: Evine kadar takip edip defalarca bıçakladı!

Karaman'da Musa K. (41), boşanma aşamasındaki eşi Özlem K.'yi (38) evine kadar takip etti. Evinin bahçesinde saçından tuttuğu kadını sokak ortasına sürükleyerek, bıçakla ağır yaraladı.

Feci olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi. Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K., iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

