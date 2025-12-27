Karaman’da boşanmak isteyen kadına dehşeti yaşattı: Evine kadar takip edip defalarca bıçakladı!

Feci olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi. Bir bisküvi fabrikasında gece vardiyasında çalışan Özlem K., iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti.