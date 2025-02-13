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Giriş Tarihi: 13.2.2025 19:53

Karaman’da çıkan kavgada hayatını kaybetmişti: Talihsiz genç gözyaşları ile uğurlandı!

Karaman'da iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah Umutcan Demirci göğsünden S.A., isimli kişi ise karnından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken S.A.’nın tedavisi devam ediyor. Öte yandan Demirci, ailesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İHA
Karaman’da çıkan kavgada hayatını kaybetmişti: Talihsiz genç gözyaşları ile uğurlandı!

Olay, Karaman'da meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerini tanıdıkları öğrenilen iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Abdullah Umutcan Demirci (20) göğsünden, S.A. (22) ise karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirci ve S.A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan S.A. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra cinayet zanlısı M.N.D. (24) ile olay anında tüfekle havaya ateş ettiği öğrenilen E.F. (18) dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ


Abdullah Umut Can Demirci için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Demirci'nin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Demirci'nin cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı M.N.D. ile yanında bulunan arkadaşı E.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi serbest kaldı.

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Karaman’da çıkan kavgada hayatını kaybetmişti: Talihsiz genç gözyaşları ile uğurlandı!
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