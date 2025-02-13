Karaman’da çıkan kavgada hayatını kaybetmişti: Talihsiz genç gözyaşları ile uğurlandı!

Olay, Karaman'da meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerini tanıdıkları öğrenilen iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Abdullah Umutcan Demirci (20) göğsünden, S.A. (22) ise karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirci ve S.A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan S.A. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra cinayet zanlısı M.N.D. (24) ile olay anında tüfekle havaya ateş ettiği öğrenilen E.F. (18) dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.