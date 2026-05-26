Karaman’da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kocasını defalarca bıçakladı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 1060. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 6. katı dairesinde yaşayan H.K. (37) isimli kadın dini nikahlı kocası H.M. (34) arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KOCASINI KARNINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın eline geçirdiği bıçakla kocasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.M., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.