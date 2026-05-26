Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kocasını defalarca bıçakladı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:53

Karaman'da meydana gelen olayda 37 yaşındaki H.K. ile 34 yaşındaki H.M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği kavgada H.K. kocasını defalarca bıçakladı. Karnından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken kadın gözaltına alındı. İşte detaylar…

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 1060. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 6. katı dairesinde yaşayan H.K. (37) isimli kadın dini nikahlı kocası H.M. (34) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KOCASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın eline geçirdiği bıçakla kocasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.M., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kocasını bıçaklayan H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de adreste inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
