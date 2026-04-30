Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:28

Karaman'da faciadan dönüldü: Seyir halindeki TIR'ın sürücüsü fenalaştı! 4 yaralı

Karaman'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan TIR'ın reklam tabelasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde bulunan jandarma uygulama noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki TIR'ın sürücüsü seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücünün fenalaşması üzerine kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile TIR'da yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
