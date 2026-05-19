Karaman’da feci kaza! Toprak yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:26

Karaman’ın Larende Mahallesi’nde yapımı süren yeni çevre yolunda, dolgu çalışması için toprak taşıyan Mutlu K. idaresindeki kamyon şarampole devrildi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaşanan feci kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, Larende Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni çevre yoluna dolgu için toprak taşıyan Mutlu K. (32) idaresindeki 06 DP 3323 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
