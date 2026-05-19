Karaman’da feci kaza! Toprak yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaza, Larende Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni çevre yoluna dolgu için toprak taşıyan Mutlu K. (32) idaresindeki 06 DP 3323 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.