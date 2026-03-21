Karaman’da hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 kişi yaralandı!
Karaman'da meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole savruldu. Kazada araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 27. kilometresi Sertavul geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.
Kazada araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman’da hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 kişi yaralandı!