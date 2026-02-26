Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da korkutan kaza: Motosikletli çocuk sürücü yaralandı!
Karaman'da korkutan kaza: Motosikletli çocuk sürücü yaralandı!

Karaman'da meydana gelen kazada ciple motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Kaza, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki ciple H.K. (16) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

